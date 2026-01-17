El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y ligeramente más cálidas hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% por la tarde. Esto puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad del 35% de que se produzcan chubascos ligeros en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, por si acaso.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:31 y se pondrá a las 18:27, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de la nubosidad, es posible que se puedan apreciar algunos claros en el cielo hacia el final de la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a la monotonía del día nublado.

En resumen, Puente Genil experimentará un día fresco y nublado, con una alta probabilidad de que se presenten chubascos ligeros. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.