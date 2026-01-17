El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
El 17 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que oscilará entre el 93% y el 96%. Las temperaturas se mantendrán frías, rondando entre los 4 y 6 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
A medida que avance la mañana, las condiciones de cielo seguirán siendo cubiertas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 95% en las primeras horas. Se prevé que la lluvia acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, alcanzando el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana.
Durante la tarde, a partir de las 1, la situación comenzará a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las precipitaciones sean escasas, con un acumulado que podría no superar los 0.1 mm. Las temperaturas comenzarán a estabilizarse, alcanzando un máximo de 6 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a descender, situándose en torno al 79% hacia el final de la tarde.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 26 km/h provenientes del oeste, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, con rachas que oscilarán entre los 3 y 12 km/h en la tarde y noche.
Hacia el final del día, el cielo se despejará gradualmente, con un pronóstico de cielos poco nubosos a despejados a partir de las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 1 grado hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frías podría dar lugar a un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche en Priego de Córdoba.
En resumen, el día se caracterizará por un inicio húmedo y fresco, con una mejora en las condiciones hacia la tarde y cielos despejados por la noche, ideal para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
