El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que oscilará entre el 93% y el 96%. Las temperaturas se mantendrán frías, rondando entre los 4 y 6 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que avance la mañana, las condiciones de cielo seguirán siendo cubiertas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 95% en las primeras horas. Se prevé que la lluvia acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, alcanzando el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana.

Durante la tarde, a partir de las 1, la situación comenzará a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las precipitaciones sean escasas, con un acumulado que podría no superar los 0.1 mm. Las temperaturas comenzarán a estabilizarse, alcanzando un máximo de 6 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a descender, situándose en torno al 79% hacia el final de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 26 km/h provenientes del oeste, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, con rachas que oscilarán entre los 3 y 12 km/h en la tarde y noche.

Hacia el final del día, el cielo se despejará gradualmente, con un pronóstico de cielos poco nubosos a despejados a partir de las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 1 grado hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frías podría dar lugar a un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche en Priego de Córdoba.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio húmedo y fresco, con una mejora en las condiciones hacia la tarde y cielos despejados por la noche, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.