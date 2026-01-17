El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y se prevé una ligera precipitación de 0.4 mm, con una probabilidad de lluvia del 80% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 5 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 4 grados . El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A partir de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque las probabilidades de lluvia disminuirán. La temperatura comenzará a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 7 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 10% entre las 7 y las 1 de la tarde, y un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente estables, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 70% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura volverá a descender, alcanzando los 2 grados hacia el final del día. El viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, lo que permitirá que la sensación de frío se mantenga.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones se estabilizarán, aunque la sensación de frío persistirá, especialmente al caer la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.