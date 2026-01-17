El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La niebla, que se espera entre las 3:00 a.m. y las 8:00 a.m., podría ser especialmente densa, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A partir de las 9:00 a.m., la bruma dará paso a un cielo cubierto, aunque las condiciones de visibilidad seguirán siendo moderadas. La temperatura durante la mañana se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 68% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Estas rachas podrían ser más intensas durante la tarde, especialmente entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., lo que podría generar un ligero aumento en la sensación de frío.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de visibilidad en la mañana. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de lluvia entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., aunque es poco probable que se materialice.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día frío y que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.