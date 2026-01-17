El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la niebla se hará más presente, especialmente en las horas centrales, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. La niebla persistirá hasta la tarde, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. A partir de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 13 grados, aunque se mantendrá un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 90% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y disminuirán a lo largo del día. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá relativamente estable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:32, marcando el cierre de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas climáticas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.