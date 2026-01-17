El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 79% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es del 20% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, podrían presentarse algunas tormentas aisladas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable estar atentos a posibles tormentas en las primeras horas del día. La combinación de viento y humedad sugiere que los residentes deben prepararse para un día invernal, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.