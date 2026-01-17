El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance la mañana, la bruma se hará más evidente, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, lo que podría generar condiciones de conducción complicadas.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 8 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% en las horas más cálidas. Esto generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la tarde, con un 35% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00. Aunque la posibilidad de tormenta es baja, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando picos de hasta 22 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, por lo que se aconseja precaución al desplazarse por las carreteras.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con bruma y niebla en las primeras horas, sin precipitaciones significativas, pero con un leve riesgo de tormentas por la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.