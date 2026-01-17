El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 6 a 8 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de niebla en algunos momentos. La niebla es un fenómeno que podría ser recurrente, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Las precipitaciones, aunque escasas, se prevén en diferentes momentos del día, con un total acumulado de aproximadamente 0.7 mm. La probabilidad de lluvia es del 65% en las primeras horas y del 60% durante la tarde, lo que indica que es probable que los habitantes de Montilla necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, pero podrían acompañarse de tormentas, especialmente en la franja horaria de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 25 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que descenderá al 10% en las horas de la tarde y noche. Sin embargo, la posibilidad de tormentas seguirá presente, aunque en menor medida. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 4 grados , lo que indicará un cierre de jornada fresco y húmedo.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo nublado, fresco y con posibilidades de lluvia y tormentas, lo que requerirá que los residentes se preparen adecuadamente para las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.