El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera en Moguer un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan chubascos. Se estima que la cantidad de precipitación será escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más activas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 75% durante este periodo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en la mañana y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.