El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias serán más intensas en este periodo. La cantidad de precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto con tormenta y lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 7 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frías, lo que puede generar una sensación térmica aún más baja.
El viento soplará desde el sureste y el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. En las primeras horas, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.
En la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente, llegando a un 30% hasta las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias podrían continuar, no se espera que sean tan intensas como en la mañana.
Hacia la tarde y la noche, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, con una transición hacia un estado más nublado y poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 3 grados en las últimas horas del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.
En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un gradual despeje hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones húmedas y frescas, especialmente durante la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
