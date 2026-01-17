El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 6 grados, con un ligero aumento a 9 grados hacia el mediodía. La bruma y la niebla serán características destacadas en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 6 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A partir de las 8 de la mañana, aunque el cielo seguirá cubierto, la bruma comenzará a disiparse ligeramente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 11 grados a las 4 de la tarde, pero se sentirá más fresco debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo del día, se prevé que el viento sople entre 5 y 18 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un 10% en la tarde.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche. A las 6 de la tarde, la temperatura será de 9 grados, y se espera que caiga a 6 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla y la bruma al caer la noche, lo que podría complicar el tráfico.

En resumen, Marchena experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y temperaturas moderadas, ideal para actividades en interiores y precauciones al conducir debido a la posible niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.