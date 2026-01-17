El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 17 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 6 grados, con un ligero aumento a 9 grados hacia el mediodía. La bruma y la niebla serán características destacadas en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 6 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A partir de las 8 de la mañana, aunque el cielo seguirá cubierto, la bruma comenzará a disiparse ligeramente.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 11 grados a las 4 de la tarde, pero se sentirá más fresco debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo del día, se prevé que el viento sople entre 5 y 18 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un 10% en la tarde.
La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche. A las 6 de la tarde, la temperatura será de 9 grados, y se espera que caiga a 6 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla y la bruma al caer la noche, lo que podría complicar el tráfico.
En resumen, Marchena experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y temperaturas moderadas, ideal para actividades en interiores y precauciones al conducir debido a la posible niebla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.
