El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer a partir del mediodía. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 72% hacia el mediodía, lo que permitirá una sensación térmica más agradable.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 30% entre las 1 y las 7 de la tarde, y se elevará a un 70% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos en la tarde y la noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados y llevar paraguas si tienen planes al aire libre.
El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando se espera que el viento sople a 22 km/h.
A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará de nuevo, y se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda. En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe será fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias por la tarde y noche, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.
