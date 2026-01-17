El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo predominantemente fresco y variable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 8 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 5 y 10 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El estado del cielo se caracterizará por intervalos de nubes y claros, con predominancia de cielos cubiertos en las horas centrales del día. Durante la mañana, se prevén condiciones de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que el día avanza, se espera que la bruma dé paso a un cielo más cubierto, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad hasta la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno al 75-90% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad. Se recomienda tener precaución al salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad en la franja horaria de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos. La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 10 grados, descendiendo nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:30, las temperaturas comenzarán a bajar, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo. En resumen, se aconseja a los habitantes de Mairena del Alcor que se preparen para un día fresco, con cielos cubiertos y una alta humedad, y que tomen precauciones al conducir debido a la posible niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.