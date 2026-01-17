El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 7 de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con temperaturas que rondarán los 7 grados y una humedad relativa que alcanzará el 99%. La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras.
A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 6 y 7 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 100% en algunos momentos. La niebla será un fenómeno notable durante esta franja horaria, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad.
Durante la tarde, se prevé que las condiciones continúen siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura podría descender ligeramente a 5 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, alrededor del 86%. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 85% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos.
El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que se acerque la noche, las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 87%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.
En la última parte del día, la probabilidad de precipitación disminuirá, pero aún se espera un 5% de posibilidad de lluvia entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. La niebla podría volver a hacer acto de presencia, especialmente en las horas más frías de la noche, lo que podría complicar la circulación.
En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, debido a la posibilidad de niebla y lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas