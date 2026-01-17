El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, que se mantendrá hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando la niebla comenzará a disiparse lentamente.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 67% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que las condiciones se mantengan secas durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un aumento al 35% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 18:29, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas más frescas podría dar lugar a una sensación de frío notable, por lo que se aconseja a los habitantes de Lora del Río vestirse adecuadamente si planean salir por la tarde o noche.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio brumoso y fresco, con temperaturas que irán en aumento durante el día, pero que se tornarán más frías al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.