El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con condiciones de tormenta a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que indica la posibilidad de lluvias intermitentes y, en algunos momentos, intensas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . Durante la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se espera que la temperatura baje a 6 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en momentos de mayor intensidad. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente en combinación con la lluvia.

A medida que avanza el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% en las primeras horas y un 85% durante la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las condiciones seguirán siendo inestables. Se espera que la lluvia sea escasa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, los habitantes de Linares deben estar preparados para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas. Se recomienda precaución al salir, especialmente en las primeras horas del día, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.