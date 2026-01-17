El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección norte-noroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h, con rachas más intensas en las horas de mayor actividad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A lo largo de la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80-90% en la tarde. Esto, combinado con la bruma que se espera en algunos momentos, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta es del 95% en el mismo intervalo horario.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:37, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Lepe que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores o abrigados al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.