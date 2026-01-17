El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 20% en la franja horaria de 13:00 a 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que se materialicen.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70-80% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas. Este viento moderado también ayudará a dispersar la nubosidad y a mantener el aire fresco.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se prevé que la bruma y la niebla, que han sido características de las últimas noches, puedan persistir en las primeras horas, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua. Sin embargo, se espera que estas condiciones mejoren a medida que avance la mañana.

En resumen, el día en Lebrija se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de nubes altas por la tarde. La ausencia de precipitaciones significativas y la presencia de un viento moderado harán que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.