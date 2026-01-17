El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en el periodo matutino.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura oscilará entre los 4 y 9 grados , siendo más fresca en las primeras horas y ligeramente más cálida hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-76%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, donde se prevé que la velocidad del viento se eleve considerablemente. Las rachas máximas podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría causar cierta incomodidad al aire libre.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser breves, podrían ser intensas, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. A medida que se acerque la tarde, la actividad tormentosa podría ir disminuyendo, aunque las nubes permanecerán en el cielo, manteniendo un ambiente mayormente nuboso.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada durante las tormentas, pero mejorará gradualmente a medida que las precipitaciones cesen. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes que se presenten.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas