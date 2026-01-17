El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en el periodo matutino.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura oscilará entre los 4 y 9 grados , siendo más fresca en las primeras horas y ligeramente más cálida hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-76%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, donde se prevé que la velocidad del viento se eleve considerablemente. Las rachas máximas podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría causar cierta incomodidad al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser breves, podrían ser intensas, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. A medida que se acerque la tarde, la actividad tormentosa podría ir disminuyendo, aunque las nubes permanecerán en el cielo, manteniendo un ambiente mayormente nuboso.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada durante las tormentas, pero mejorará gradualmente a medida que las precipitaciones cesen. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.