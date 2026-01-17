El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A las 12 del mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, mientras que por la tarde se estabilizará en torno a los 10 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 87% hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque se espera una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, con acumulaciones de hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es del 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse chubascos esporádicos. La probabilidad de tormenta también es alta durante este periodo, alcanzando un 80% entre las 7 y la 9 de la noche.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento moderado podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la niebla podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no traerá condiciones climáticas extremas. Los habitantes de Huelva deben estar preparados para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores y para abrigarse adecuadamente si se aventuran al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.