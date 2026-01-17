El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día marcado por la variabilidad en el estado del cielo y temperaturas frescas. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, y se prevé que la niebla y la bruma se hagan presentes, especialmente en las primeras horas de la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se espera que llegue a los 11 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 18:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 75% en las horas centrales del día y subiendo hasta el 96% por la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco en su mayor parte, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. La probabilidad de tormenta es prácticamente nula durante la mayor parte del día, aunque se incrementa ligeramente en las horas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

La salida del sol se producirá a las 08:35, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:32, lo que nos brindará aproximadamente 10 horas de luz solar. Este cambio en la duración del día es un indicativo del avance hacia la primavera, aunque hoy el tiempo se mantendrá fresco y húmedo.

En resumen, se espera un día con cielos cambiantes, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche. Los habitantes de Dos Hermanas deben estar preparados para la niebla y la bruma en las primeras horas del día, así como para un descenso de las temperaturas conforme se acerque la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.