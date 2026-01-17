El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad y la luz solar. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la tarde, donde se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día se mantendrá en un estado de nubosidad densa.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá relativamente estable a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frío.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo frío y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.