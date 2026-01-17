El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a un estado más nuboso hacia la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 12 grados alrededor de las 2 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 78% a media tarde, lo que permitirá una sensación térmica más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe un incremento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 75% entre las 7 y 8 de la tarde. Esto podría traer consigo algunas lluvias escasas, aunque no se anticipa que sean significativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados . La humedad aumentará, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un inicio frío y nublado, con una mejora temporal en las condiciones meteorológicas durante la tarde, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de tormentas hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.