El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 4 y 8 grados , siendo más baja en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 73% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 15% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se espera un evento significativo de lluvia.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más tranquilas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas. Esto podría afectar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se espera que generen precipitaciones significativas.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con una ligera posibilidad de lluvia y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.