El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 6 y las 9 de la mañana, cuando la temperatura alcanzará su punto más alto del día, alrededor de los 6 grados. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente, pasando a un estado nuboso que persistirá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán entre los 8 y 12 grados durante la tarde, con un leve descenso hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque existe una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la tarde. Esta probabilidad aumenta a un 70% entre las 7 y la 9 de la noche, lo que sugiere que es posible que los habitantes de Castilleja de la Cuesta deban prepararse para un final de jornada húmedo.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente durante la tarde y la noche.

La puesta de sol está prevista para las 18:32, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la noche. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones de visibilidad si planean salir durante las primeras horas o al final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.