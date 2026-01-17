El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las nubes continuarán dominando el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 74% por la tarde. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde. Las probabilidades de precipitación son significativas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm, pero no se descartan tormentas aisladas, con un 95% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 6 y 8 grados. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla y bruma durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:37, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza natural de Cartaya.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.