El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Carmona se despertará con un ambiente fresco y despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas cambien. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 8 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que salgan temprano.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La brisa será moderada, con vientos del oeste a una velocidad de 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca. A medida que el día avance, la temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, con un 55% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado de 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente más húmedo. La presencia de intervalos nubosos con lluvia escasa se hará más evidente, lo que podría afectar a aquellos que planeen actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 7 grados . La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. Los vientos cambiarán de dirección, soplando del sur a una velocidad de 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Es importante que los habitantes de Carmona se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas o un impermeable si tienen planes para la tarde. La combinación de temperaturas frescas y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día sea menos agradable, pero también es una oportunidad para disfrutar de la belleza del paisaje local bajo un cielo cambiante. A medida que el sol se ponga a las 18:30, la temperatura seguirá bajando, marcando el final de un día que ha traído consigo tanto claridad como la promesa de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.