El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo caracterizado por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Durante la madrugada y hasta media mañana, las condiciones serán predominantemente brumosas, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance el día, se prevé que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las nubes comenzarán a aumentar, y se espera que el cielo se torne muy nuboso y cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 8 grados al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hacia la noche existe una probabilidad del 70% de que se produzcan lluvias escasas. Esto podría coincidir con el aumento de la nubosidad y la llegada de un frente frío que afectará la región. La precipitación acumulada se estima en 0.1 mm, lo que indica que, aunque no será un día lluvioso, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros. En las horas más frescas de la mañana y la noche, el viento podría intensificarse, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La salida del sol está programada para las 08:36 y se pondrá a las 18:32, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A lo largo del día, la combinación de bruma, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hará que sea un día típico de invierno en Camas, donde es importante estar preparado para cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.