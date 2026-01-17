El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente inestable, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes dominen el horizonte, con un 80% de probabilidad de precipitación en las primeras horas, lo que podría traducirse en chubascos ligeros. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 8 grados , siendo más cálida en las primeras horas y descendiendo conforme avance el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento disminuya, pero aún se mantendrá un ligero soplo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En las horas de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 4 grados . La probabilidad de precipitación disminuirá, pero aún se podrían registrar algunas lluvias ligeras.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente al conducir, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.