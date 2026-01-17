El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente durante la mañana. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde.

A lo largo de la mañana, el viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla sean protagonistas en las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avanza, la visibilidad mejorará, aunque se mantendrán algunas nubes altas en el cielo.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la tarde, donde se estima una probabilidad del 20% de lluvias ligeras. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.2 mm de precipitación pronosticados para la jornada. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso.

Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados . La combinación de nubes y viento del sureste podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio fresco y brumoso, con una mejora gradual en la visibilidad y un ligero aumento en las temperaturas hacia la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable estar preparado para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.