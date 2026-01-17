El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Bormujos se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Este viento moderado ayudará a despejar el cielo, aunque en la tarde se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. A partir de las 3:00 p.m., se espera que el cielo se torne más nuboso, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 11 grados .

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 45% de probabilidad de lluvia entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Sin embargo, las condiciones no parecen propicias para tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% hasta las 1:00 p.m. y aumenta a un 45% en la tarde, aunque sin expectativas de lluvias significativas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 7:00 p.m. La humedad aumentará, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche. El cielo se mantendrá cubierto, y se prevé que las nubes continúen dominando el panorama hasta el final del día.

En resumen, Bormujos experimentará un día marcado por la niebla matutina, seguido de un periodo de cielos poco nubosos y temperaturas frescas. La tarde podría traer un aumento en la nubosidad, pero sin lluvias significativas. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.