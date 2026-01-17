El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 0.5 mm en la mañana, aumentando a 1 mm en las horas siguientes. Sin embargo, es importante destacar que la lluvia será escasa y no se esperan acumulaciones significativas.
La humedad relativa será bastante alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 30% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
