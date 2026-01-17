El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.3 a 1 mm. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 7 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán rachas de hasta 27 km/h desde el oeste.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mejorará significativamente. La nubosidad persistirá, y las tormentas serán una posibilidad constante, con un 95% de probabilidad de tormenta entre las 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 6 grados, pero la sensación térmica podría descender a 2 grados debido a la combinación de la humedad y el viento.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque la intensidad de la precipitación disminuirá ligeramente. Se prevé que las lluvias acumulen entre 0.1 y 0.8 mm en las horas posteriores a las 8 de la mañana. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 6 grados, mientras que la sensación térmica seguirá siendo baja, rondando los 3 grados. El viento, que soplará del oeste y suroeste, podría alcanzar velocidades de hasta 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 50% entre las 1 y las 7 de la tarde, pero la posibilidad de lluvias persistirá. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 1 grado, lo que hará que la noche sea especialmente fría.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando ropa adecuada y paraguas si planean salir. La combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que es importante abrigarse bien para evitar cualquier malestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.