El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de inestabilidad se mantengan, especialmente durante los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 85% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

La temperatura en Baena oscilará entre los 4 y los 9 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las horas de la tarde, donde se espera que la máxima no supere los 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frías del día.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche, donde se prevé que la probabilidad de tormentas disminuya a un 0% entre las 19 y las 01 horas del día siguiente. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 4 grados.

En resumen, hoy en Baena se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.