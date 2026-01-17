El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una humedad relativa del 83%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en su punto máximo. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, pasando de un cielo poco nuboso a condiciones más nubladas. A partir de las 17:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de la lluvia se espera que sea leve, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 7 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 93% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de viento se estabilizarán, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento de nubosidad y la llegada de lluvias ligeras por la tarde, acompañadas de vientos moderados. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.