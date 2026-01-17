El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con un leve descenso en las horas más frías de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 10 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias, aunque la niebla y la bruma podrían ser un factor a considerar en las primeras horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse un poco, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 11 grados. A partir de las 16:00 horas, se espera un descenso gradual de la temperatura, que volverá a situarse en torno a los 9 grados hacia el final de la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 18:30 horas, momento en el que la temperatura comenzará a descender rápidamente. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75% al final del día.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 11 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. No se esperan precipitaciones, pero la niebla y la bruma en las primeras horas podrían afectar la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.