El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con un leve descenso en las horas más frías de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 10 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias, aunque la niebla y la bruma podrían ser un factor a considerar en las primeras horas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.
Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse un poco, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 11 grados. A partir de las 16:00 horas, se espera un descenso gradual de la temperatura, que volverá a situarse en torno a los 9 grados hacia el final de la tarde.
La puesta de sol se producirá a las 18:30 horas, momento en el que la temperatura comenzará a descender rápidamente. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75% al final del día.
En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 11 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. No se esperan precipitaciones, pero la niebla y la bruma en las primeras horas podrían afectar la visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.
