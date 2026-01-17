El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia la tarde. Esta baja temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será un factor constante, manteniéndose en niveles altos durante todo el día, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Los vientos serán más suaves hacia la tarde y la noche, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes tras un día de condiciones adversas.

La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 90% en las primeras horas y disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas serán más probables al inicio del día, la situación podría estabilizarse a medida que avanza la jornada.

En resumen, Andújar experimentará un día de cielos cubiertos, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo inestable, especialmente en las primeras horas del día, y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.