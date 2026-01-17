El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo predominantemente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. La temperatura matutina comenzará en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 72% durante la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más tolerable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidades durante la mañana y un ligero aumento a un 50% en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las lluvias esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, en su mayoría, el día se mantendrá seco. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta a un 80%, lo que podría traer consigo algunas lluvias más intensas y posiblemente acompañadas de tormenta.

Los habitantes de Almonte deben estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol, pero se recomienda estar preparados para un posible cambio en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.