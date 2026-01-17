El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 70% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas hasta la tarde, cuando se prevé una ligera posibilidad de chubascos. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 70% de probabilidad de lluvia y un 95% de probabilidad de tormenta en ese mismo periodo. Se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para posibles tormentas eléctricas y que busquen refugio si se presentan condiciones adversas.

El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Por la noche, el viento disminuirá y la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche.

La puesta de sol se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, se tornará más inestable a medida que avance la tarde. Los habitantes de Aljaraque deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.