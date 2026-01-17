El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la niebla se intensificará, especialmente entre las 1:00 y las 10:00 horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frescas, con temperaturas que rondarán los 4 a 6 grados. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 93% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde y la noche existe una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas lluvias ligeras. Las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado de 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades diarias de los habitantes.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la niebla podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente. La temperatura descenderá a unos 8 grados por la noche, por lo que se recomienda precaución al salir y conducir. En resumen, el día se presentará fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.