El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de inestabilidad se mantengan, especialmente durante los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% hasta el mediodía. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en total.
La temperatura durante el día oscilará entre los 1 y los 5 grados , siendo más frescas las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance su máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 5 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las horas centrales del día.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, siendo más intenso durante la mañana. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h.
La humedad relativa será un factor constante a lo largo del día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.
A pesar de las condiciones adversas, se espera que hacia el final de la tarde, el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente después de las 19:00 horas, cuando la actividad eléctrica se vuelva menos probable.
En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frías. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.
