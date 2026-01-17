El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para abrigarse al salir de casa. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con la aparición de niebla en las horas centrales del día. Este fenómeno podría dificultar la visibilidad, especialmente entre las 2 y las 6 de la mañana, cuando la niebla será más densa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 a 8 grados , y la humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en algunos momentos.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 70% entre las 7 y las 9 de la noche, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados , lo que ofrecerá un ligero alivio del frío matutino.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán los 16 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de la niebla, aunque no se espera que desaparezca por completo hasta bien entrada la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, lo que invita a disfrutar de un día en casa o a estar preparados para las inclemencias del tiempo si se sale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T20:47:12.