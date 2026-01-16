El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que caigan entre 0.3 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 20% hasta las 13:00. Sin embargo, entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia se incrementará nuevamente, alcanzando un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 92% al inicio del día y descenderá ligeramente a medida que avance la jornada.

La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, llegando al 100% en la madrugada, lo que podría contribuir a la formación de bruma y niebla en las zonas más bajas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a algunas clarificaciones breves. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se espera un 90% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y un ambiente más inestable.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.