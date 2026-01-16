El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que caigan entre 0.3 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 20% hasta las 13:00. Sin embargo, entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia se incrementará nuevamente, alcanzando un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 92% al inicio del día y descenderá ligeramente a medida que avance la jornada.
La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, llegando al 100% en la madrugada, lo que podría contribuir a la formación de bruma y niebla en las zonas más bajas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.
A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a algunas clarificaciones breves. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se espera un 90% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y un ambiente más inestable.
En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas que se prevén.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
