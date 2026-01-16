El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para los habitantes.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, con un 100% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá constante en 12 grados, pero se espera un ligero aumento en la tarde, alcanzando hasta 16 grados en las horas pico.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será de 12 km/h, aumentando gradualmente hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente más inestable, especialmente con la posibilidad de tormentas que se prevé para la tarde, con un 75% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y la temperatura podría llegar a los 16 grados, aunque la sensación térmica podría ser menor debido al viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera que las precipitaciones acumuladas puedan llegar a 0.5 mm.

Hacia la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a 12 grados, y la humedad aumentará, alcanzando el 90% hacia el final del día. Las condiciones de viento se calmarán un poco, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles tormentas y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.