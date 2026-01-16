El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, se presenta en Úbeda con un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 73% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 90% en las horas de la mañana y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es probable que se produzcan chubascos intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más fuerte.

A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 7 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:19 horas.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones invernales y llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.