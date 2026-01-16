El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 96% hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con vientos suaves de 9 km/h y aumentando a medida que se acerquen las tormentas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para estar preparado y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.