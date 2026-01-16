El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 16 de enero de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 96% hacia el final del día.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con vientos suaves de 9 km/h y aumentando a medida que se acerquen las tormentas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total.
A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.
En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para estar preparado y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
