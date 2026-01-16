El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 11 y 16 grados. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días. En particular, se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en la mañana, aumentando a 0.5 mm en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican las temperaturas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 70% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 10% en la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. Las nubes altas dominarán el cielo durante la tarde, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá, no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.