El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

La jornada del 16 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente nublado y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que la cantidad acumulada no sea excesiva, con valores que rondan entre 0.1 y 2 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 75% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede hacer que las condiciones sean adversas, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre innecesarias.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas y la alta humedad, junto con el viento, contribuirán a una sensación térmica más fría. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.