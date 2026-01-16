El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 1:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de 0.1 a 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 15 grados, antes de caer nuevamente al final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 93% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más bajas. A medida que avance el día, el viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 80% entre las 19:00 y la 1:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, especialmente en la tarde y la noche.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más gris y sombrío. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, Puente Genil experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, características típicas de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.