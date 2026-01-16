El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . Las lluvias comenzarán a ser más notorias en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 45%. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la inestabilidad atmosférica podría generar algunos episodios de tormenta que conviene tener en cuenta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente bastante frío y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.